お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが１９日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。１９日に行われる高市早苗首相の解散の理由説明について語った。高市早苗首相は１９日夕に記者会見し、通常国会冒頭の２３日に衆院を解散する意向を表明する。このタイミングで解散に踏み切る理由も説明する見込みだ。今回の解散では立憲と公明が新党を結成するなど様々な動きが出てきた