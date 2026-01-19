ヤンキースからＦＡとなっているコディ・ベリンジャー外野手（３０）の争奪戦に新展開だ。ニューアーク・スターレジャー紙のボブ・クラピッシュ記者は１８日（日本時間１９日）に自身のＸ（旧ツイッター）に「ヤンキースはメッツや他球団が破格の条件で参入してきた場合でも、コディ・ベリンジャーの獲得競争には加わらない方針を決定した」と投稿した。ヤンキースの提示は５年総額１億６０００万ドル（約２５２億円）。２度の