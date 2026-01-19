夕方になると脚が重く感じる、靴下の跡がなかなか消えない、そんな“ひざ下のむくみ”は、大人世代ほど感じやすい悩みのひとつ。放置すると脚全体のラインがぼやけ、疲れた印象につながってしまうこともあります。そこで取り入れたいのが、太もも裏からふくらはぎまでをまとめて伸ばせる簡単ストレッチ。巡りを促しながら、ひざ下のすっきり感を引き出しやすいケアです。ひざ下のむくみ・もたつきを整える簡単ストレッチ（１）床に