市場調査会社・Similarwebの最新調査レポートにより、MetaのソーシャルメディアであるThreadsが、ついにイーロン・マスク氏のX(旧Twitter)をデイリーアクティブユーザー数で上回ったことが明らかになりました。Threads edges out X in daily mobile users, new data shows | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/01/18/threads-edges-out-x-in-daily-mobile-users-new-data-shows/Similarwebの調査レポートによると、ブラウザ版