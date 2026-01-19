2024・25年に韓国の演劇・ミュージカル中心地、大学路（テハンノ）で上演され人気を集めたミュージカル『 ETERNITY（エタニティ） 』が、日本へ初上陸。東京・八重洲新劇場（仮称）、名古屋・御園座ほかにて7・8月に上演されることが決まった。【写真】ミュージカル『ETERNITY』韓国での原作舞台写真にワクワク1960年代の伝説的なグラムロックスター「ブルードット」と現代でグラムロッカーを夢見る孤独なシンガー「カイパー」