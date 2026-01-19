映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が1月30日に公開となる。本作の公開を目前に控えた1月18日、ハサウェイ・ノア役の小野賢章、ギギ・アンダルシア役 の上田麗奈が登壇する＜ガンダムシネマラリー feat. 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』舞台挨拶付き上映＞、さらに二人に加え、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ、そして[Alexandros]が登場した＜映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キル