香川県庁 香川県は、関西から移住を検討している人に実際に「かがわ暮らし」の魅力を感じてもらおうと、23日から2泊3日の移住体験バスツアーを開催します。 関西エリアに住む20人が参加（募集は締め切り済み）。23日午前9時に大阪駅を出発、1日目は高松エリア、2日目は中西讃エリア、3日目は東讃エリアを見学します。 高松丸亀町商店街や三豊市の父母ヶ浜などの人気スポットだけでなく、ハローズやマルナカ