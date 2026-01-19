俳優のキム・ウビンが新婚旅行を終え、復帰を知らせた。キム・ウビンは18日、自身のSNSに特別なコメントはなく絵文字を添えて近況を伝えた。あわせて公開された写真には、キム・ウビンの現在の姿が収められている。シャツとネクタイを合わせた端正な装いで撮影現場に立つ姿から、会議室のテーブルに腰掛けて資料を確認する場面まで捉えられた。また別のカットでは、ホワイトトーンのセットの壁を突き破って出てくるコンセプトの撮