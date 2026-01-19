スペインで高速列車2本が正面衝突し、少なくとも21人が死亡する大規模事故が発生した。AFP通信などによると、18日（現地時間）午後6時40分ごろ、スペイン南部コルドバ州で、列車2本が正面衝突する事故が起きた。マラガを出発してマドリードへ向かっていた列車が、アダムス近郊で脱線して反対側の線路に進入し、向かってきた別の列車と衝突した。事故により一部の客車は転覆し、もう一方の列車も衝突後に脱線した。スペイン国営放送