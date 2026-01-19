セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は、2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』マスコットVol.2を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ベイマックス』マスコットVol.2  登場時期：2026年1月16日より順次サイズ：全長約5×5×10cm種類：全4種（ノーマル、おなかふっくら、ハグポーズ、ばんそうこう）投入店舗：全国のゲームセンターなど