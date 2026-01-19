【ラ・リーガ】レアル・ソシエダ 2−1 バルセロナ（日本時間1月19日／アノエタ）【映像】肉離れか…久保が倒れ込んだ瞬間レアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、アクシデントに見舞われた。バルセロナ戦で負傷交代となり、現地メディアからは「重度の肉離れの可能性がある」と悲観的な報道が出ている。ソシエダは日本時間1月19日、ラ・リーガ第20節でバルセロナを2−1で撃破。久保は右ウイングとしてスタメン出場