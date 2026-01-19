手や顔を洗うとき、外したヘアゴムを適当に置いて紛失したことはありませんか？そんな悩みを解決するのが、ダイソーの「チューブホルダー」。洗顔料などを吊るして浮かせるだけでなく、便利な突起にヘアゴムをちょい置きできるんです。キュートなクロミちゃんのデザインで、洗面所がパッと華やぐアイディアグッズですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：洗顔フォームホルダー クロミ ハッピーライフ価格：￥110（税込）