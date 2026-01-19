◆息子になんと声をかけたらいいのか悩む父に猫たちがいろいろなアドバイスをくれて…？／深夜3時のくろねこ喫茶2(4)ねえ、知ってる？真夜中に猫が集まる喫茶店があるんだって。「ねことじいちゃん」作者による書き下ろし連載。◆【第4話-1】｜夜中のバターコーンラーメン（C）ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版無断転載禁止【1/3ページ】本日のお客様のご注文は…？