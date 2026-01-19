◆ホテルニューオータニ幕張の最強いちごスイーツビュッフェが開幕！あまおうナポレオンパイも、極上ショートケーキも好きなだけホテルニューオータニ幕張のティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」では、2026年2月28日（土）まで、「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ 〜ストロベリーコレクション〜［第一弾］」を開催。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと、詳細をレポートします。あの「あまおうナポレオンパイ」をはじめ