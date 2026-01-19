◆生涯独身、終の住処を購入。20代の頃は私もいつか素敵なママになれると思っていたけど／私たちの人生レシピ(4)女3人の朝ごはんからはじまるお腹も心も満たされるおいしい3人暮らし◆【第4話】夢叶う野菜スープ水瀬瑠璃（C）サトウユカ／スターツ出版無断転載禁止私、水瀬瑠璃（みなせるり）の幼少期の夢は、お母さんのように素敵なママになることだった。母は専業主婦で、誰よりも早く起きて、毎日朝ごはんを作ってくれ