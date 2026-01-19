阪神の新人合同自主トレが１９日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで行われた。１７日の合同自主トレ中に下肢の張りで練習メニューを回避したドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝は屋外練習に姿を見せず。その他の新人６人でウオーミングアップからメニューが始まった。球団によれば、立石は屋内で別メニュー調整だという。