【ブリュッセル＝上杉洋司】米国によるデンマーク自治領グリーンランドの領有に反対する欧州８か国に対して米国が追加関税を課すと発表したことを受け、欧州連合（ＥＵ）は９３０億ユーロ（約１７兆円）相当の報復関税を導入する措置の検討を始めた。ロイター通信などが１８日、報じた。ＥＵ加盟２７か国は１８日、ブリュッセルで大使級の会合を開き、対応を協議した。ＥＵは昨年７月に米国と関税交渉で合意したが、決裂した場