鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）第1回が18日放送され、世帯平均視聴率が13・3％だったことが19日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は8・4％。妻殺しの罪を着せられたパティシエの早瀬陸（鈴木）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（リブートする）決意をする、エクストリームファミリーサスペンス。ハヤセ洋菓