NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第3話が18日放送され、世帯平均視聴率は12・9％だったことが19日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は7・4％だった。第1話は世帯13・5％、個人8・2％、第2話は同12・2％、7・2％。大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。第3回あらす