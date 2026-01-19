「チアリーダー」と聞くと、アメフトや野球などスポーツでの応援姿を思い浮かべる人が多いだろう。実は応援が目的ではない「チアリーディング」が存在することをご存じだろうか。「競技チア」と呼ばれるスポーツ競技だ。その世界で強豪チームの一つである帝京大チアリーディング部「ＢＵＦＦＡＬＯＳ（バッファローズ）」。創部２５周年を迎えたチームを率いる岩野華奈監督（４８）の取材を通じて見えたチアの魅力に迫った。チ