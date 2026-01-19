「あかいてぶくろ」（林木林文・岡田千晶絵、小峰書店）スロバキアの首都で昨年１０月に開幕した同展で、岡田千晶さんが絵を手がけた「あかいてぶくろ」（林木林・文、小峰書店）が子ども審査員賞を受賞した。現地の美術学校などに通う子どもが審査員を務め、受賞者には子どもたちの手作りのトロフィーが贈られる。同展は１９６７年に始まった世界最大規模の絵本原画コンクールで、隔年で開催されている。各国からの出展作を紹