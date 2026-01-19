『ふーってして』（KADOKAWA）よりお話を聞いた人松田奈那子(まつだ・ななこ)画家、絵本作家1985年、北海道生まれ。第1回MOE絵本グランプリ受賞後、『ちょうちょ』（文・江國香織、白泉社）で絵本デビュー。主な絵本作品に『やさいぺたぺたかくれんぼ』『すーっとすってふー』（アリス館）、『みつけてくれる？』（あかね書房）、『ゆきのようせい』（岩崎書店）、『どうぞ めしあがれ』（ほるぷ出版）などがある。自身の制作の傍