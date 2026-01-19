鍵山優真選手 フィギュアスケート男子日本代表の鍵山優真選手が18日、千葉県船橋市内で行われた『TEAM JAPAN 結団式・壮行会』後に囲み取材に応じた。イタリアのミラノ・コルティナで開催される第25回オリンピック冬季競技大会。４回転フリップ投入について「自分自身が持てる技術を全て出し切りたいと思いがあった。攻めきったパフォーマンスができたら」と意欲を示した。