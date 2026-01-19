小池詩織選手 アイスホッケー女子の日本代表「スマイルジャパン」の小池詩織選手が18日、千葉県船橋市内で行われた『TEAM JAPAN 結団式・壮行会』後に囲み取材に応じた。中島健人らの声援を受けて「すごくパワーをもらえました。中島健人さんの歌詞にグッとくるものがありました」と意欲。スマイルジャパン悲願のメダルへ「みんなで目標を決める時も『新しい景色をみたいね』という思いは一致していましたので、そ