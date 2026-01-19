立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は１９日午前、国会内で記者会見を開き、中道改革の綱領を発表した。綱領には「現実的な外交・防衛政策と憲法改正論議の深化」などの５本柱を掲げた。同党は同日午後、基本政策を発表する。