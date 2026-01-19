私はヒナカ。夫タカノリと小2のハルマ、5か月のヨウタの4人暮らしです。義妹一家と義母がわが家に泊まるため、来訪しました。しかし私たちの夫婦喧嘩を目の当たりにした義妹たちは、気まずそうにホテルを探し始めます。申し訳なく思った私は謝罪。その後義妹たちが去ると、夫は私に激怒してきました。私はハルマを守りたかっただけなのに……。夫に、「私の家族は私たち4人だと思っていた。それなのにあなたは自分の実家ばかり優先