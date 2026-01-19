こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学2年の「ひな」です！福岡にお住まいなら「ももち浜ストア」という番組をご存じですよね。地元で長く愛されているローカル番組です。私も物心ついた頃から見てきたので、テレビ局の仕事といえば「番組制作」を思い浮かべてしまいます。そこで今回、テレビ業界のリアルな姿を知るべく「TNCテレビ西日本」さんの内部を直撃しました！「ももち浜ストア」の生放送に対応する副調整室最初