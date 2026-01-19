〜 2025年の「病院・クリニック」倒産動向 〜2025年の「病院・クリニック（歯科医院を除く）」倒産は41件（前年比5.1％増）で、3年連続で前年を上回った。2006年以降の20年間では、最多の2009年（42件）に迫る2番目の高水準となった。負債総額は、253億1,900万円（同12.1％増）で、コロナ禍の2020年を底にして、5年連続で前年を上回った。負債1億円以上が31件（同29.1％増）と全体の75.6％を占めた。地域医療の核となる病院の