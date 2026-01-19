NHK番組への出演を終えた、自民党の鈴木幹事長＝18日午前、東京都千代田区週明け19日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（381回債、表面利率2.1％）の利回りが上昇し、一時2.220％を付けた。1999年2月以来、26年11カ月ぶりの高水準。自民党の鈴木俊一幹事長が18日のNHK番組で、衆院選の公約に飲食料品の消費税率を0％に引き下げることを盛り込む方針に言及した。財政状況が悪化するとの懸念が高まり、国債が売られ