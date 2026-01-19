18日、米ミネアポリスで行われた移民・税関捜査局（ICE）に抗議するデモ（AP＝共同）【ワシントン共同】米中西部ミネソタ州ミネアポリスのフレイ市長は18日放送のCNNテレビなどの番組で、政府の同州への派兵命令は「脅迫だ」と非難した。トランプ大統領は同州で続く移民・税関捜査局（ICE）捜査官への抗議活動を巡り、軍による暴動対応を例外的に認める反乱法の発動を警告。政権と州の緊張が高まっている。米メディアは国防総