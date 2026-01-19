歌手の氷川きよし（48）が19日までに自身のインスタグラムを更新。「親友」という人気タレントとの食事会ショットを披露した。「稽古後に久しぶりに親友のあやなが駆けつけてくれましたー！」と書き出すと、飲食店でグラスを手にした自身とコメディアン・加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜との2ショットなどをアップ。「2週間毎日の稽古、たくさんの台詞が頭に入りやっとぴりぴりしたメンタルの余裕できてひさびさの外食あや