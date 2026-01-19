３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で４大会ぶりの１次ラウンド突破を目指す韓国代表に衝撃だ。ブレーブスは１８日（日本時間１９日）にキム・ハソン内野手（金河成＝３０）が右手中指の筋断裂で手術を受け、全治４〜５か月と見込まれていると発表した。「キム・ハソン内野手は韓国滞在中に手を負傷し、右手中指の筋断裂の修復手術を受けた。手術は本日アトランタでゲイリー・ルーリー医師によって行