桜島で噴火 噴煙１４００ｍ 桜島の南岳山頂火口で19日午前5時5分に噴火があり、噴煙が火口から1400mの高さまで上がりました。中量の噴煙が東に流れました。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認 １９日９時から２０日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降