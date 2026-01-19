フジテレビの高崎春アナ（24歳）が、1月19日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“隠れた特技”について語った。この日、“隠れた特技”に関する話題の中で、茨城県出身の高崎アナは「東京の大きな駅って、いろんな出口があって迷うじゃないですか。その中でも、いろんな看板見て、自分の行きたい出口を瞬時に発見することができます」と語る。これに福岡県出身の井上清華アナは「瞬時！うらやましい