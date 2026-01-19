フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、1月19日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“隠れた特技”について語った。この日、高崎春アナから「井上さんは、“隠れた特技”ありますか？」と聞かれた井上アナは「私はですね、とにかく電車でだけは寝過ごしません！」と回答。そして「寝ていても、着く駅に、着くと同時にカッと目を開き、何ごともなかったかのようにスッとカッコ良く降りられるという特技