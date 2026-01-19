7人組ガールズグループHANAが、2月23日（月）に配信リリース、2月25日（水）にCD発売する1st Album『HANA』の通常版・配信版のジャケット写真が解禁。さらに、アルバム用に書き下ろされた新曲2曲のタイトルも含む、全11曲の収録楽曲の全貌も明らかになった。先んじて解禁されていたアルバムのアーティスト写真に続き、通常版のジャケット写真は、漆黒の世界の中で真っ赤に咲き誇るHANAのメンバーを、アーティストネームが取り囲む