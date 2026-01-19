欧州通貨売りからドル売りにユーロドル前週末の高値上回る トランプのグリーンランド発言により米国と欧州の対立懸念が高まっている。 週明けオセアニア市場では欧州通貨が対ドルで下落して始まり、ユーロドルは一時1.1573付近まで下げ昨年11月28日以来の安値をつけた。ただ、東京時間に入ると米ドル信頼低下によるドル売りが強まり、ユーロドルは急反発し1.1638を付け前週末の高値を上回った。