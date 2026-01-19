◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）パレハ（牝５歳、栗東・新谷功一厩舎、父サトノクラウン）に注目だ。昨夏の函館で２連勝してオープン入り。そこから著しい成長曲線を描いている。２走前のクイーンＳは直線入り口で内が開かず進路を外に切り替えたが、勝ち馬と０秒３差の５着。前走の福島記念はスローペースを後方でしっかりと折り合って、上がり最速タイの末脚で３着に食い込んだ。も