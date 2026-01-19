ドジャースのＭ・ベッツ内野手が、ド軍との契約満了となる２０３２年を最後に現役を引退する意向であると１８日（日本時間１９日）、米大リーグ公式サイトが報じた。１６日（同１７日）に配信された米番組「ＷｈａｔＤｒｉｖｅｓＹｏｕｗｉｔｈＪｏｈｎＣｅｎａＳｅａｓｏｎ２」に出演した際に引き際について言及。２０３２年にドジャースとの契約最終年を迎えるベッツは「僕は４０歳で、娘は１４歳、息子は１０歳