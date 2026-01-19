ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が18日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。初水着写真が公開されてスタジオから称賛の声が上がった。今回は同番組の西澤アナの密着VTR第2弾が配信された。そしてオープニングでは、西澤アナのファースト水着写真集の発売が発表された。密着VTR後には砂浜で寝転ぶ初水着ショットなどが公開されると、千鳥・大悟は「西澤ちゃんが好きな人には良いと思う。体と顔のギャップがすごいある」