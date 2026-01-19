ソニーから新たに登場した「α7 V」は、35mmフルサイズセンサーを搭載するミラーレスカメラだ。 ソニーαの中核となる、“スタンダードα7シリーズ”の最新モデルという重要な位置づけを担っている。2021年12月に発売された前モデル「α7 IV」から約4年を経て登場した、待望の後継機でもある。 外観 外形寸法は約130.3×96.4×82.4mmで、質量は約695g（バッテリー、メモリ