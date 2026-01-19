heart relation（代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は2月21日、ブランド待望の美容液リップを発売します。全国発売に先駆け、1月27日〜1月28日にコンセプトストア House of Hermeで開催するローンチイベントと、2月4日〜2月14日にルミネ新宿で開催するポップアップショップにて先行発売します。■潤い、艶めき、ケア効果、すべてが叶う！Her lip to BEAUTYよりブランド待望の美容液リップをローン