19日10時現在の日経平均株価は前週末比681.02円（-1.26％）安の5万3255.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は395、値下がりは1163、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は137.71円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が73円、ＴＤＫ が38.36円、豊田通商 が27.68円、信越化 が22.4円と続いている。 プラス寄与度トップはイオン で、