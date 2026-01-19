19日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝157円47銭前後と、前週末午後5時時点に比べ69銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円18銭前後と49銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース