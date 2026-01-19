【パリ＝上地洋実】スペイン紙エル・パイスなどによると、スペイン南部アダムス近郊で１８日夜、走行中の高速鉄道が脱線し、隣接する線路を走行していた対向列車に衝突した。この事故で少なくとも２１人が死亡した。負傷者は１００人に上り、２５人が重傷だという。高速鉄道は南部マラガ発マドリード行きで、約３００人が乗車していた。最後尾の３両が脱線し、隣接する線路に進入して対向列車とぶつかった。その勢いで対向列車