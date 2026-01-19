ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が18日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。初水着写真集発売を決意した理由を告白する場面があった。今回は同番組の西澤アナの密着VTR第2弾が配信された。そしてオープニングでは、西澤アナのファースト水着写真集の発売が発表された。西澤アナは「水着写真集をずっとお断りしてきたんですけど、今回集英社さんからオファーをいただいて自分の殻を破りたいと思って、新たな挑戦しようと思