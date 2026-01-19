ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」が１８日、スタートした。妻を殺されたケーキ店店主が、事件を捜査している刑事に顔を変えて妻殺しの犯人を捜す“エクストリームファミリーサスペンス”。ケーキ店店主・早瀬を演じた松山ケンイチが１８日、Ｘを更新。爆笑写真に主人公の鈴木亮平も思わずツッコミ投稿をいれた。失踪していた妻を殺された早瀬は、大がかりな組織の罠にかかり、自身が妻殺しの犯人に仕立て上げられてしまう。もちろ