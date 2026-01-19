カブスからＦＡになったカイル・タッカー外野手（２９）がドジャースと４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円）で契約したのを受け、ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）に１７日（日本時間１８日）に投稿されたドジャースの大谷翔平投手（３１）との“あるやりとり”の動画が話題だ。１８日（同１９日）の時点で２７０万回以上、閲覧されている。大谷がエンゼルスに所属していた２０２３年６月２日のアストロズ戦だった。０―３