宮田将吾選手 ショートトラックの宮田将吾選手が18日、千葉県船橋市内で行われた『TEAM JAPAN 結団式・壮行会』後に囲み取材に応じた。中島健人や観客らの声援を受けて「背中を押されて早くオリンピックの舞台で滑りたいと思いました」と目を輝かせ「僕自身２回目の出場ですので結果を出さないといけないという責任感はありますが、今は楽しみという感情が大きいです」第25回オリンピック冬季競技大会は、２月６日