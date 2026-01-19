中島健人 中島健人が18日、千葉県船橋市の「LaLa arena TOKYO-BAY」で行われたTEAM JAPANの壮行会に出席。２月６日からイタリア・ミラノ・コルティナで開催される第25回オリンピック冬季競技大会に出場する日本代表選手に向け、応援ソング「結唱」を初披露し、激励した。歌い終えた中島は「壮行会という輝いている場所に立ち会わせて頂けたことを嬉しく思います」と改めてエールを送り、旗手代行を務めたフィギュア